ما هي تكلفة إعادة إعمار لبنان بعد الحرب؟

قال البنك الدولي في تقرير جديد، أمس، إن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الصراع بين إسرائيل وحزب الله الذي امتد على مدار 14 شهرا، تقدر بـ11 مليار دولار.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وجرح الآلاف في لبنان ونزوح مئات الآلاف ووقوع دمار واسع النطاق في البلاد.

وغطى التقرير الذي يحمل اسم "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة في لبنان" الدمار والخسائر في عشرات القطاعات عبر البلاد من 8 أكتوبر2023 إلى 20 ديسمبر 2024.

وقدر تقرير البنك الدولي أنه من أصل 11 مليار دولار في احتياجات إعادة البناء والتعافي، سوف يكون هناك حاجة لتمويل عام يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

ويشمل ذلك قطاعات البنية التحتية.وأضاف أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار من التكلفة، وأغلبها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.

وقال التقرير إن التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان يصل إجماليها 14 مليار دولار، فيما لحقت أضرار بالهياكل المادية تصل إلى 6.8 مليار دولار وخسائر اقتصادية من تراجع الانتاجية وضياع الإيرادات وتكاليف تشغيلية تصل إلى 7.2 مليار دولار.

وكان قطاع الإسكان الأكثر تأثرا حيث تقدر الأضرار التي لحقت به بـ 4.6 مليار دولار.

ووجد التقرير أن الصراع أسفر عن انكماش حقيقي في إجمالي الناتج المحلي في لبنان بواقع 7.1% في 2024، وهي انتكاسة هائلة مقارنة بنمو متوقع بنسبة 0.9% في حال لم تقع الحرب.

وبحلول نهاية 2024، اقترب انخفاض إجمالي الناتج المحلي التراكمي في لبنان منذ 2019 من 40%.