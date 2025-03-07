الأردن يدين كل محاولة "تستهدف أمن سورية"

دان الأردن الجمعة كل محاولة "تستهدف أمن سورية"، في ظل اشتباكات عنيفة تدور في غرب البلاد بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، أسفرت عن مقتل العشرات.

وكتب وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي على إكس "ندين كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريةا الشقيقة وسيادتها وسلمها".

وأضاف أن "محاولات دفع سورية نحو الفوضى والفتنة والصراع جرائم تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة".

وتنفذ قوات الأمن السورية الجمعة انتشارا وعمليات تمشيط في المنطقة الساحلية بغرب البلاد، معقل الأسد.

وأكد الصفدي "نقف إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية استقرار سورية وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي".

كما حض على دعم "بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق".

وأعلنت السلطات الجمعة تمديد حظر التجول في مدينتي طرطوس واللاذقية في ظل اشتباكات اندلعت الخميس وتعدّ "الأعنف" منذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر.

ومن المقرر أن تستضيف عمان الأحد المقبل اجتماعا لسورية وأربع دول مجاورة لها، هي الأردن ولبنان وتركيا والعراق، لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدّرات.