ترامب.. إلى السعودية قريباً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه سيتوجه إلى السعودية على الأرجح خلال شهر ونصف الشهر المقبلين، حسبما نقلت عنه وكالة «بلومبرغ».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قد قال مؤخراً، إن بلاده لديها الكثير من الأمور لمناقشتها مع الولايات المتحدة على مستوى العلاقات الثنائية، وكذلك بالنسبة للمنطقة، وفي العديد من المجالات.

جاء ذلك لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بالعاصمة الرياض في 17 فبراير الماضي، عشية محادثات حول أوكرانيا.