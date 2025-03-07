الصين: غزة ملك للشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني، وأن فصله عن باقي الأراضي الفلسطينية غير ممكن، مشددًا على أن العالم لن يشهد استقرارًا من دون سلام في الشرق الأوسط.

وقال وانغ يي، في مؤتمر صحافي سنوي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني (برلمان جمهورية الصين الشعبية)، إن: "غزة ملك للشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "من دون السلام في الشرق الأوسط، لن يكون العالم مستقرًا. كانت القضية الفلسطينية دائمًا في قلب قضية الشرق الأوسط".

وأضاف: "سنواصل السعي بعزم من أجل العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط".

وانتهت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.