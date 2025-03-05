ترامب يتعهد باستعادة قناة بنما وضم غرينلاند "بطريقة أو بأخرى"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب أمام الكونغرس ليل الثلاثاء أنّ بلاده باشرت "استعادة" قناة بنما، وذلك إثر إبرام شركة من هونغ كونغ اتفاقا مبدئيا مع كونسورتيوم أميركي لبيعه ميناءين يقعان على طرفي القناة.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع إنّه "من أجل تعزيز أمننا القومي بشكل أكبر، ستستعيد إدارتي قناة بنما، وقد بدأنا بالفعل في القيام بذلك. نحن نستعيدها".

وفي رد سريع رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، تصريحات الرئيس الأميركي وتعهده باستعادة قناة بنما. وقال مولينو، قناة بنما لنا وستبقى كذلك، وأضاف ترامب "يكذب من جديد" بشأن القناة.

من جهة ثانية أكد الرئيس الأميركي طموحاته التوسعية ولا سيما بأن تسيطر بلاده على غرينلاند التي ينوي الحصول عليها بطريقة أو بأخرى.

وتوجه الرئيس الأميركي إلى سكّان الإقليم الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي بالقول "أحمل أيضا رسالة الليلة إلى شعب غرينلاند الرائع. نحن نؤيد بقوة حقكم في تقرير مستقبلكم، وإذا رغبتم في ذلك، فنحن نرحب بكم في الولايات المتحدة الأميركية".

واوضح ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، "نحن بحاجة إلى غرينلاند حقّا من أجل الأمن العالمي الدولي - وأعتقد أنّنا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها".

وقال "سنضمن أمنكم، وسنجعلكم أغنياء، معا، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل".

وردا على تصريحات ترامب، أكد رئيس وزراء غرينلاند ميوت إيغده الأربعاء "لا نريد أن نكون لا أميركيين ولا دنماركيين".

وكتب ميوت إيغده عبر فيس بوك قبل ستة أيام من انتخابات تشريعية محلية "ينبغي على الأميركيين ورئيسهم أن يدركوا ذلك. نحن لسنا للبيع ولا يمكن ببساطة الاستيلاء علينا".

وأعلن الرئيس الأميركي في خطابه أنّ "أميركا عادت" والحلم الأميركي "لا يمكن إيقافه"، وذلك في أول خطاب له أمام الكونغرس.

وأضاف "الحلم الأميركي ينمو -- أكبر وأفضل من أيّ وقت مضى. الحلم الأميركي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، وربّما لن يشهد مثيلا لها مجددا".

واستمر خطاب ترامب ساعة و40 دقيقة ليصبح بذلك أطول خطاب على الإطلاق يلقيه رئيس أميركي أمام الكونغرس.

وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته، بينما رفع آخرون لافتات تندّد بسياساته.

وعندما تواصلت صيحات الاستهجان، هدّد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب المخضرم من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري.

وفي خطوة نادرا ما تحدث في الكابيتول، عمد موظفو الكونغرس إلى مرافقة المشرّع الأسود إلى خارج القاعة أمام ناظري ترامب.