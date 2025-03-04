إسرائيل تشن غارات على مستودعات أسلحة في القرداحة السورية

قالت القوات الإسرائيلية في منشور على قناتها على تيليغرام إنها ضربت اليوم الاثنين موقعا عسكريا كانت تستخدمه الحكومة السورية السابقة لتخزين الأسلحة في القرداحة بجبال محافظة اللاذقية في شمال غرب سورية.

وقالت مصادر سورية إن الغارات استهدفت ثلاثة مواقع سابقة للجيش السوري ومحطة رادار شمالي المدينة ومستودع أسلحة ومرسى بالقرب من ميناء طرطوس السوري على البحر المتوسط.

وأكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أيضا وقوع الضربات في محيط طرطوس، وقالت إنها لم تسفر عن وقوع إصابات.