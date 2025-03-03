لندن وباريس وكييف اتفقت على وضع خطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن «بريطانيا وفرنسا وأوكرانيا اتفقت على العمل لوضع خطة لوقف إطلاق النار لتقديمها للولايات المتحدة»، قبيل استضافته أمس قمة للقادة الأوروبيين.

وأضاف ستارمر أن «الخطة ظهرت بعد مباحثات بين مسؤولي الدول الأربع في أعقاب الخلاف الذي وقع بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض».

وأوضح ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي»، أنه يعتقد أن الرئيس الأميركي يريد سلاماً دائماً في أوكرانيا.

وقال ستارمر: «لقد اتفقا الآن على أن المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا، وربما دولة أخرى أو دولتين، ستعمل مع أوكرانيا على وضع خطة لوقف القتال، ومع ذلك سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة». يذكر أن ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدثا مع الرئيس الأميركي، ترامب، منذ الجمعة الماضية.

ويحظى اجتماع أمس بأهمية أكبر بشأن الدفاع عن أوكرانيا، وتعزيز دفاعات القارة الأوروبية.

وقال ستارمر إنه لا يثق بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكنه يثق بترامب.

وأضاف: «هل أصدق دونالد ترامب عندما يقول إنه يريد سلاماً دائماً؟ الإجابة: نعم».

وضم الاجتماع أيضاً قادة من فرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا وكندا، وفنلندا والسويد وجمهورية التشيك ورومانيا، كما يشارك في القمة وزير خارجية تركيا، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

وقال ستارمر، إن «هناك مناقشات مكثفة للحصول على ضمان أمني من الولايات المتحدة بصفتها من المكونات الثلاثة لتحقيق سلام دائم».

وأضاف: «إذا أريد أن يكون هناك اتفاق، وإذا أريد أن يكون هناك وقف للقتال، إذن يجب الحفاظ على ذلك الاتفاق، لأن السيناريو الأسوأ هو أن يكون هناك توقف مؤقت، ومرة أخرى يأتي (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)».

وتابع: «هذا حدث في الماضي، أعتقد أنه خطر حقيقي، لذلك علينا أن نضمن أنه في حال وجود اتفاق، يجب أن يكون اتفاقاً دائماً وليس توقفاً مؤقتاً».