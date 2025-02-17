استطلاع: نحو ربع الأسر في ألمانيا لا يمتلكون مدخرات

كشف استطلاع حديث أن نحو ربع الأسر في ألمانيا لا تملك أي مدخرات، وفي الاستطلاع الذي أُجري لمصلحة مصرف «آي إن جي»، ذكر 23.5%، من أصل 1000 ألماني شملهم الاستطلاع، أن أسرهم لا تمتلك أي أموال مُدخرة يمكن الوصول إليها بسرعة إذا لزم الأمر.

وعزت هذه النسبة عدم امتلاكها مدخرات إلى دخلهم المنخفض وارتفاع كُلفة المعيشة اليومية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة المحسوبين على هذه الفئة تتراجع منذ سنوات، في الاستطلاع الذي يُجرى منذ عام 2013، ومنذ خمس سنوات كانت نستبهم تفوق 30%، وفي المقابل تجاوزت نسبة الألمان المدخرين 70% للمرة الأولى في أحدث استطلاع، الذي أُجري في ديسمبر الماضي، حيث بلغت بالتحديد 70.7%.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الرقم القياسي «في المقام الأول مسألة ادخار احترازي في أوقات الآفاق الاقتصادية المضطربة، وليس تعبيراً عن تحسن واسع النطاق في الوضع المالي»، بحسب ما خلص إليه خبراء الاقتصاد في بنك «آي إن جي»، وقال نحو ثلاثة أرباع المشاركين (71.9%) إنهم يدخرون المال في المقام الأول تأهباً لصعوبات محتملة، ومن بين الأسباب الأخرى للادخار العطلات والسفر (46.4%) أو التخطيط لنفقات رئيسة مرتقبة (43.5%).

ويعتقد أكثر من نصف المدخرين الذين شملهم الاستطلاع أن مدخراتهم ستكفيهم لمدة ستة أشهر على الأقل إذا توقف دخلهم، ويعتقد 40.7% أن مدخراتهم تكفيهم لمدة عام أو أكثر.

وبحسب أرقام البنك المركزي الألماني، وصلت المدخرات المالية للأسر في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 9004 مليارات يورو في نهاية الربع الثالث من عام 2024، ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً آخر هذا العام إلى أقل بقليل من 10 تريليونات يورو.