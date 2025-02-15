مصدر مطلع: حماس تؤكد عدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة القادمة

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  • القاهرة - وام
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قال مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة إن حماس أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة، وإنها ملتزمة بالاتفاق بمراحله الثلاث.

 وذكر المصدر - حسبما أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت - أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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