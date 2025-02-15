مصدر مطلع: حماس تؤكد عدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة القادمة
قال مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة إن حماس أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة، وإنها ملتزمة بالاتفاق بمراحله الثلاث.
وذكر المصدر - حسبما أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت - أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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