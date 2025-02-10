الصين تعتزم تقليص دعم الطاقة النظيفة

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أمس، إنها تتخذ خطوات لتقليص الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة، بعد طفرة في تركيبات ألواح الطاقة الشمسية وطواحين طاقة الرياح.

وحطمت الصين أرقامها القياسية الخاصة بتركيبات الألواح الشمسية الجديدة في عام 2024 مع زيادة قدرة الألواح المركبة 45% على العام السابق، ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة، فلدى الصين الآن ما يقرب من 887 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجاهزة للاستخدام، أي أكثر من ستة أمثال قدرة الولايات المتحدة، وتعني الزيادة في التركيبات أن الصين حققت هدفها لعام 2030 قبل ستة أعوام من الموعد المحدد.