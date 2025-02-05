ترامب: لا بديل أمام الفلسطينيين سوى مغادرة غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه ليس أمام الفلسطينيين أي بديل سوى مغادرة قطاع غزة.

وأضاف أنه يرغب في أن تستقبل مصر والأردن نازحين فلسطينيين من غزة.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم سيودون بشدة مغادرة غزة"، مضيفا "أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية" بذلك.

ورفضت مصر والأردن ودول عربية أخرى هذه الفكرة. لكن مسؤولا أميركا بارزا دافع فيما يبدو عن الرئيس حين سُئل عن مدى جدية ترامب في مقترحه، فقال إنه يرى غزة التي مزقتها الحرب "موقع هدم"، ويعتقد أن إعادة الإعمار تستغرق من 10 إلى 15 عاما، وسيكون من غير الإنساني إجبار الناس على العيش على أرض غير صالحة للسكن.

من جهته اعتبر مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الثلاثاء أنّه "من السخيف" الاعتقاد بأنّ قطاع غزة يمكن أن يعود صالحا للسكن بالنسبة للفلسطينيين في غضون خمس سنوات بعد الحرب المدمّرة التي شهدها بين إسرائيل وحماس.

وقال ويتكوف للصحافيين أمام البيت الأبيض قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء ترامب إنّه "ليس عادلا أن نقول للفلسطينيين إنّهم قد يعودون في غضون خمس سنوات. هذا أمر سخيف".

وردّا على سؤال بشأن اقتراح ترامب "تنظيف" القطاع عبر نقل الفلسطينيين منه، قال "عندما يتحدث الرئيس عن "تنظيفه" فهو يتحدث عن جعله صالحا للسكن".

وشكك المبعوث الأميركي في إمكان تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والذي بدأ تنفيذه في 19 يناير، أي إعادة إعمار غزة.

وقال ويتكوف إن "المرحلة الثالثة، إعادة الإعمار، لا يمكن أن تحصل كما نص الاتفاق، أي بحسب برنامج مدته خمسة أعوام. هذا مستحيل عملانيا".