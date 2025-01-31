اعتقال عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد المتهم بإشعال شرارة احتجاجات سورية

أعلنت السلطات السورية،اليوم الجمعة، اعتقال عاطف نجيب المسؤول الأمني السابق في نظام بشار الأسد، والمتهم بإشعال شرارة الاحتجاجات في سورية في عام 2011.

وقال التلفزيون السوري أن قوات الأمن العام ألقت القبض على العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا وهو ابن خالة بشار الأسد

وكشف مصدر إعلامي مطلع إن القبض على عاطف تم بعملية خاصة نفذها الأمن العام في ريف اللاذقية".

ونشر ناشطون وصحافيون سوريون صورة لنجيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا إنها توثق لحظات ما بعد عملية اعتقاله.

وعاطف نجيب هو أبرز الضباط في نظام الأسد، وكان سببا رئيسا في الشرارة الأولى للثورة السورية، حين كان رئيسا لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا.

ونجيب هو ابن خالة بشار الأسد، وأول ضابط طالبت تظاهرات بداية الثورة بإسقاطه ومحاسبته.

وانطلقت حركة الاحتجاجات في درعا في 15 مارس بعد اعتقال 15 تلميذا اشتبه بكتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران المدينة.

وتعرض التلامذة للتعذيب واقتلعت أظافرهم على ما أفاد السكان آنذاك، واتهموا نجيب بالوقوف خلف ذلك.