تُقِلُ 60 راكبا... اصطدام طائرة رُكاب بمروحية عسكرية في واشطن

أكد مصدر بشركة "أميريكان إيرلاينز" أنه يفترض وجود 60 راكبا على متن الطائرة التي تحطمت قرب مطار ريغان في واشنطن.

من جانبه، قال السناتور الأميركي تيد كروز إن هناك وفيات بعد اصطدام طائرة تابعة لشركة بي.إس.إيه بطائرة هليكوبتر في الجو أثناء اقترابها من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

وأضاف كروز في منشور على إكس "نعلم بسقوط قتلى لكن لا نعلم العدد".

وكانت إدارة مكافحة الحرائق في واشنطن قد قالت إن طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وأشارت إدارة مكافحة الحرائق إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث.