عبدالله بن زايد ولافروف يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في سورية ولبنان

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، التطورات الإقليمية الراهنة وخاصة الأوضاع في سورية ولبنان.

كما بحث سموه وسيرغي لافروف عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وخاصةً في المجالات الثقافية والاقتصادية.