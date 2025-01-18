الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة مما يسمح بالإفراج التدريجي عن الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وشددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس في بيان نشره المجلس الأوروبي على أهمية أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل للسماح بإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان إنهاء دائم للأعمال العدائية.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق إنجاز كبير، يجب أن يكون له تداعيات إيجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة، وتوزيع المساعدات بشكل فعال على المحتاجين، وضمان عودة النازحين في غزة بشكل آمن وكريم إلى ديارهم.

وجدد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بسلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن.