"ترامب الباكستاني" يعود للأضواء

في سوق مزدحمة بمقاطعة البنجاب الشرقية في باكستان، يلفت بائع حلوى يشبه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الانتباه، ويتجمع السكان حوله لالتقاط الصور وشراء الأرز بالحليب الذي يبيعه.

سليم بغا، البالغ من العمر 53 عامًا، يدفع عربته الخشبية الملونة على الطريق لتوزيع الحلوى، مرتديًا سترة سوداء فوق ملابسه التقليدية ليحتمي من برد الشتاء.

بغا، الذي يتميز بخصلته الشقراء اللافتة بسبب إصابته بالمهق، يغني لجذب الزبائن إلى بضاعته. ويقول السكان المحليون إن الأرز بالحليب الذي يقدمه لذيذ جدًا، ويستمتعون بالتقاط الصور معه ومشاركة تجربتهم مع أصدقائهم.

مع اقتراب تولي ترامب للسلطة، عادت نجومية سليم بغا إلى الواجهة، حيث أطلق علامة تجارية على أحد أطباقه وهو طبق "دونالد ترامب كير" أو "مهلبية دونالد ترامب". بغا يدعو ترامب لزيارته وتذوق الحلوى التي يصنعها، مؤكدًا أنه سيستمتع بها حقًا.