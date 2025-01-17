سورية.. انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي

قالت مصادر محلية في مدينة منبج في ريف حلب الشرقي بسوريا لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الجمعة إن "سيارة مفخخة انفجرت في شارع الرابطة وسط المدينة".

وأكدت المصادر أن سيارات الإسعاف والأمن العام اتجهت إلى المكان.



وهذه هي السيارة الثالثة التي تنفجر في المدينة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني السوري على المدينة بداية الشهر الجاري بعد معارك مع قوات سوريا الديمقراطية " قسد ".

ويشهد ريف منبج الشرقي معارك يومية بين قوات الجيش الوطني في محيط سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج .