الأزهر الشريف يرحب بوقف إطلاق النار في غزة

رحب الأزهر الشريف بوقف العدوان على غزة ، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني الأبي، ووفائه لأرضه وتشبثه بتراب وطنه ، واستبسال الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في الدفاع عن وطنهم رغم ما تعرَّضوا له من إرهاب بشع تجرد من كل تعاليم الدين والأخلاق.

وأشاد الأزهر، في بيانه الليلة الماضية، بجهود مصر وقطر لوقف العدوان، داعيا كل شرفاء العالم لاستنفار جهود الإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني، عبر سرعة تسيير قوافل الإغاثة الطبية والمساعدات الإنسانية، واتخاذ الإجراءات كافة لسرعة إنقاذ الجرحى والمصابين.

وأكد الأزهر تأهيل كل مستشفياته ووضعها على أُهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى، وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة، إضافة إلى تكثيف قوافله الإغاثية من خلال بيت الزكاة والصدقات في إطار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني