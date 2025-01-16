الرئيس المصري يرحب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، لكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع.

وقال الرئيس السيسي، مساء أمس، أن مصر ستظل دائماً وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

