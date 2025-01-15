الصين تدرس خيار شراء إيلون ماسك «تيك توك أميركا»

تدرس السلطات الصينية شراء الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، فرع «تيك توك» في الولايات المتحدة، في حال مُنعت المنصة الشعبية في هذا البلد بحلول نهاية الأسبوع، على ما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

وكانت الولايات المتحدة أقرت، العام الماضي، قانوناً يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه، شركة «بايت دانس»، على بيع «تيك توك» بحلول 19 يناير 2025، وفي حال لم تستجب سيمنع هذا التطبيق في أميركا، حيث يستخدمه 170 مليون شخص.

ووصلت القضية إلى المحكمة الأميركية العليا التي استمعت إلى حجج الطرفين، وقالت واشنطن إنها تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين، في حين أن شبكة التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية تتهم القانون بقمع حرية التعبير.

وقال معظم القضاة إنهم يميلون إلى السماح بحظر «تيك توك».

ولطالما عارضت الحكومة الصينية و«بايت دانس» مالكة «تيك توك»، صراحة، بيع الفرع الأميركي من المنصة الشهيرة للفيديوهات القصيرة.

لكن مصادر سرية قالت لـ«بلومبرغ»، إن «مسؤولين صينيين كباراً بدأوا مناقشة خطط طوارئ لـ(تيك توك) في إطار مناقشات واسعة حول طريقة العمل مع إدارة دونالد ترامب (الرئيس الأميركي المقبل)، تشمل إحداها ماسك».

وكان ماسك، مؤسِّس شركتَي «تيسلا» و«سبيس إكس»، فاجأ الجميع عندما أعلن نيته شراء موقع «تويتر» مطلع 2022، وبعد تقلبات وحملات عبر هذه المنصة، اشتراه في نهاية المطاف بسعر 44 مليار دولار.

وغيّر ماسك، أغنى أغنياء العالم، اسم «تويتر» إلى «إكس»، واستخدم المنصة لدعم دونالد ترامب بشكل واسع، إلى جانب إسهاماته المالية الكبيرة للمرشح الجمهوري.

وأوضحت «بلومبرغ»: «بموجب سيناريو وضعته الحكومة الصينية، تشتري (إكس) فرع (تيك توك) الأميركي وتدير الشركتين معاً»، مشيرة إلى أن المناقشات في بداياتها.

وكان ترامب الذي يتولى الرئاسة الأميركية مرة جديدة في 20 يناير الجاري، حاول حظر «تيك توك» في نهاية ولايته الأولى عام 2020 لحماية الأمن القومي أيضاً.

لكنه عاد عن مواقفه هذه، مؤكداً أن لديه ضعفاً تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.

وإلى جانب السيارات الكهربائية والصواريخ الفضائية، شارك ماسك في تأسيس شركات أخرى، من بينها «إكس إيه آي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتطلب كماً هائلاً من البيانات الجديدة، فيما تشكل شبكات التواصل الاجتماعي مصدراً مثالياً لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.

وباتت لماسك أيضاً مسؤوليات سياسية، إذ كلفه ترامب بمهمة استشارية لترشيد الميزانيات الفيدرالية.

. ماسك اشترى موقع «تويتر» بـ44 مليار دولار، وغيّر اسمه إلى «إكس».