"الدولية للهجرة" تناشد بتوفير 73 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري

ناشدت المنظمة الدولية للهجرة الجهات الدولية المانحة الدولية تقديم تمويل بقيمة 73.2 مليون دولار لمساعدة أكثر من 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء سورية على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة ايمى بوب في بيان اليوم إن المنظمة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري بعد ما يقرب من 14 عاما من الصراع مؤكدة أنها ستقدم خبرتها في المساعدات الإنسانية والتعافي لمساعدة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء سورية وستعمل مع جميع الشركاء للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لسورية.

وذكر البيان أن الأموال سيتم استخدامها لتوفير مواد الإغاثة الأساسية والنقد ومساعدات المأوى والحماية وغيرها فضلا عن دعم التعافي المبكر للأشخاص أثناء التنقل ويشمل ذلك النازحين أو الذين يستعدون للانتقال وأولئك الذين في طريقهم وأولئك الذين وصلوا حديثا إلى مجتمعات جديدة.