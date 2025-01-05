وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان التطورات في غزة وسوريا

بحث وزيرا الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، والأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي اليوم، التطورات في قطاع غزة والمستجدات في سوريا.

وأكد عبدالعاطي، خلال الاتصال، أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وشدد عبد العاطي على ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع في سوريا، أكد الوزير عبدالعاطي وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.