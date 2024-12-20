المفوضية الأوروبية تصرف دفعة إضافية بقيمة 10 ملايين يورو للأونروا

قامت المفوضية الأوروبية بصرف دفعة بقيمة 10 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وتأتي هذه المساعدة بالإضافة إلى 82 مليون يورو تم صرفها بالفعل للوكالة عام 2024.

وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، أنها ستظل ملتزمة بتقديم الدعم المالي والسياسي لتمكين الأونروا من الوفاء بولايتها في وقت تتزايد فيه الاحتياجات بشكل حرج.