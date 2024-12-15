السعودية تدين القرار الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الجولان المحتل

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة.