غزًة.. 15 قتيلا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط القطاع

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بمقتل 15 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "اللوح" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك، فيما تحدثت تقارير إعلامية محلية عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي من مسيرات استهدف عناصر تأمين المساعدات غرب مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وفي آخر تحديث لها، أمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,805 شهداء و106,257 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن هناك "جثثا متناثرة في الشوارع والكلاب تنهشها ونحن عاجزون عن انتشالها"، مشيرا إلى أن "ما يجري في شمال غزة خلف نحو 4000 شهيد ومفقود".

وأضاف أن "الاحتلال يرفض إدخال الدواء والمستلزمات الطبية"، داعيا إلى حماية الطواقم الصحية وفتح ممرات آمنة إلى المستشفيات.