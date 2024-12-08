مصر تؤكد وقوفها إلى جانب سوريا ودعم سيادتها ووحدة أراضيها

اكدت جمهورية مصر العربية وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، داعية جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

كما أكدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمارودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.