بوتين: ترامب "ذكي" وقادر على إيجاد الحلول

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه "شخص ذكي" قادر على حل المشاكل، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وموسكو قبيل تولي الرئيس الجمهوري منصبه.

وقال بوتين أثناء زيارته لكازاخستان "تصوري عن الرئيس المنتخب مجددا هو أنه في الواقع شخص ذكي، ويتمتع بخبرة كبيرة. أعتقد أنه سيجد حلا"، من دون تحديد "الحل" الذي كان يشير إليه.

في تصريحات للصحافيين قال بوتين، إنه شعر بالصدمة أيضا من الطريقة التي وجهت بها انتقادات لعائلة ترامب وأبناؤه من قبل معارضين سياسيين خلال الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.