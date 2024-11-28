عقب وقف إطلاق النار.. تحديد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدQد التاسع من يناير المقبل لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

ونقلت الوكالة عن بري قوله : "كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في التاسع يناير".

وانتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد.