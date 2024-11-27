لأول مرة .. وصول شاحنات مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى مخيم زمزم شمال دارفور

تمكنت شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان تحمل مساعدات غذائية - ولأول مرة - من الوصول إلى مخيم زمزم شمال دارفور يوم الجمعة الماضي.

وقالت ليني كينزلي المتحدثة باسم البرنامج في السودان بمؤتمر صحافي مساء أمس، عبر الفيديو في جنيف إن إدخال الشاحنات للمخيم يعد خطوة حاسمة في ظل سعي البرنامج للوصول إلى جميع مناطق الصراع المعزولة في السودان.

وأشارت إلى أن أكثر من 700 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي في طريقها حاليا إلى جميع أنحاء السودان موضحة أن هذه الشاحنات تحمل 17 ألفا و 500 طن من المساعدات الغذائية تكفي لإطعام 1.5 مليون شخص لمدة شهر.

وأوضحت كينزلي أن البرنامج قدم منذ سبتمبر الماضي مساعدات غذائية لحوالي مليوني شخص شهريا في جميع أنحاء السودان بما يعادل أكثر من 7 ملايين شخص هذا العام.