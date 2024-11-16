فيديو لجسم غريب قبالة سواحل الكويت يثير اهتمام الكونغرس الأمريكي

شهدت جلسة استثنائية في الكونغرس الأمريكي عرضاً لمقطع فيديو غير مسبوق يُظهر جسماً غريباً يتحرك قبالة سواحل الكويت.

الفيديو، الذي التُقط بواسطة طائرة هليكوبتر، تم اكتشافه من خلال شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهي منظومة تُستخدم لنقل البيانات السرية، مما يضفي على القضية مصداقية استثنائية.

ما الذي يكشفه الفيديو؟

أوضح الصحفي البارز مايكل شيلينبرغر، خلال تقديمه للأدلة أمام أعضاء الكونغرس، أن الفيديو يمتد إلى 13 دقيقة، ويتميز بجودة عالية ودقة ألوان مذهلة ويظهر الجسم الغريب، وهو على شكل كرة بيضاء، يتحرك على بعد 20 ميلاً من السواحل الكويتية.

الأكثر إثارة، وفقًا لشيلينبرغر، هو ظهور كرة بيضاء ثانية في منتصف الفيديو تدخل الإطار من الجانب الأيسر قبل أن تختفي بسرعة غامضة.

من وراء الكشف؟

وأكد شيلينبرغر أن المعلومات جاءت من مصدر مطلع خلال الأسابيع الماضية، وأن التقرير أُعد بواسطة مسؤول حكومي أمريكي حالي أو سابق. مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية الأمريكية تعاملت مع هذا الملف دون رقابة الكونغرس، وهو ما قد يكون مستمراً منذ عقود، مما يثير تساؤلات حول شفافية الحكومة في التعامل مع هذه الظواهر.

جلسة بعنوان "الظواهر الشاذة غير المحددة: كشف الحقيقة"

وانعقدت الجلسة تحت هذا العنوان لتسليط الضوء على قضايا الظواهر الشاذة غير المحددة (UAPs)، وهو المصطلح الجديد للإشارة إلى الأجسام الغريبة وتهدف الجلسة إلى كشف الحقائق حول ما تعرفه الحكومة الأمريكية بشأن هذه الظواهر.

ووفقاً لتقارير صادرة عن اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي، فإن بعض هذه الأجسام الغريبة تمتلك قدرات حركة فائقة، حيث يُقال إنها تتحرك بسرعات تصل إلى 3000 جيجا فوق مواقع عسكرية ومنشآت طاقة حساسة.

إفادة الخبراء: تقنيات تفوق قدراتنا الحالية

أحد الشهود الرئيسيين في الجلسة كان لويس إليزوندو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية وقال إن هذه الأجسام الغريبة تعمل بسرعات مذهلة وتتفوق تقنياتها بشكل كبير على ما يمتلكه الجيش الأمريكي حالياً مؤكداً أن هذه الأجسام تظهر تحكماً ذكائياً مدهشاً، مما يعزز الاعتقاد بأنها ليست مجرد ظواهر طبيعية.

وتأتي هذه الجلسة كجزء من جهود الكونغرس لفرض رقابة صارمة على تعامل السلطة التنفيذية مع هذه القضايا. يؤكد المراقبون أن الجلسة قد تكون نقطة تحول في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الأجسام الطائرة مجهولة المصدر.

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الموضوع:

ما هي الظواهر الشاذة غير المحددة (UAPs)؟

الظواهر الشاذة غير المحددة (UAPs) هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأجسام الطائرة أو الظواهر الغريبة التي لا يمكن تحديد طبيعتها بسهولة.

لماذا تحظى هذه المشاهدات باهتمام الكونغرس؟

لأنها ترتبط بمنشآت عسكرية وحيوية وقد تشكل تهديداً.

هل يمكن أن تكون هذه الأجسام تابعة لدول أخرى؟

لا توجد أدلة تؤكد أن هذه الأجسام تابعة لدولة محددة، والتقنيات التي تظهرها تفوق الإمكانيات البشرية المعروفة.

ما أهمية ظهور الفيديو قبالة سواحل الكويت؟

يشير إلى انتشار الظواهر عالميًا، ما يثير تساؤلات حول أبعادها وأصلها.

هل ستُصدر الحكومة الفيديو بالكامل؟

حتى الآن، لم يتم تأكيد ذلك، لكن الضغط العام قد يدفع الحكومة لإتاحة المزيد من المعلومات.

هل تشكل هذه الأجسام تهديداً حقيقياً؟

حتى الآن، لم تسجل أي تهديدات مباشرة، لكن التقنيات المتقدمة التي تظهرها تستدعي الحذر.