جامعة الدول العربية تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سيموتريتش بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واصفا إياها بالعبث السياسي.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، مساء أمس، المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوى عن إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة وإثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.