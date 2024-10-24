سورية.. مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بغارات إسرائيلية على دمشق وحمص

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ سلاح الجو الإسرائيلي أغار فجر اليوم على موقعين في سورية، أحدهما في قلب دمشق والثاني في ريف حمص، ممّا أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّه فجر الخميس "حوالي الساعة 03:40 (00,40 ت غ) شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفاً نقطتين في حيّ كفرسوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص ما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية".

وكانت سانا أفادت استنادا إلى "معلومات أولية عن وجود عدد من الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في كفرسوسة"، لكن من دون أن تحدّد عدد هذه الإصابات.