إجلاء آلاف الأشخاص فى الهند تحسبا لمرور إعصار "دانا"

بدأت السلطات في ولاية البنغال الغربية الهندية اليوم إجلاء الآلاف من السكان من ساحل البلاد الشرقي، تحسبا لوصول إعصار "دانا " سواحل ولاية البنغال الغربية وأوديشا.

ونقلت وسائل الاعلام عن هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعها بأن يصل الإعصار إلى اليابسة مساء غد بالقرب من بوري فيما نقلت عن مسؤولين قولهم بأن السلطات أصدرت تعليمات بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في تسع مناطق بالولاية حتى الأحد بينما ألغت السلطات في أوديشا حوالى 200 رحلة بالقطار، بحسب وسائل إعلام محلية.