بيروت.. 13 قتيلا و57 مصابا في القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الحريري

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، مقتل 13 شخصا وإصابة 57 آخرين في الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى الحريري في بيروت .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحافي اليوم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام ، إن" غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم طفل".

وأشار إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى 57 من بينهم 17 استدعت إصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحال سبعة منهم حرجة.

ووفق الوكالة ، "تسببت الغارة بأضرار كبيرة في مستشفى الحريري".