زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم مالوكو بإندونيسيا.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الأمريكي، أن مركز الزلزال وقع على بعد 249 كيلومترا من جزر تانيمبار الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب أمس الإثنين مدينة لابوها الواقعة في إقليم مالوكو، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.