الإمارات وفرنسا تبحثان علاقات التعاون البرلماني

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الاثنين في مقر المجلس بأبوظبي، سعادة العضو هيلين كونواي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية.

حضر اللقاء سعادة كل من الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونيكولا نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية، والمساهمة مع الجهود البرلمانية الدولية في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتناول اللقاء تطورات الأحداث والأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ومبادرات وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية والإنسانية والإغاثية الرامية إلى تخفيف حدة هذه الأزمات، وتقديم يد العون والمساعدة للشعوب العربية الشقيقة المتضررة، والتخفيف من معاناتهم.

وأعربت سعادة هيلين كونواي عن تقديرها للعلاقات الإستراتيجية التي تربط الدولتين الصديقتين في جميع المجالات، وللدور الإيجابي والجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مختلف القضايا العالمية، مشيدة بالنهضة العمرانية والتنمية الشاملة في الدولة.