غزِة.. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لخيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى

قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب تقارير فلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية "بمقتل 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين بينهم مصابين بجروح خطيرة، جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح".

ولفتت المصادر، إلى "أن النيران اندلعت في عدد من الخيام جراء قصف الاحتلال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه واسعة النطاق على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023 في إطار الرد على هجوم حماس المباغت على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومنذ ذلك الوقت، قتل الجيش الإسرائيلي 42227 فلسطينيا على الأقل وأصاب حوالي 98464 آخرين، وفق إحصائية أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.