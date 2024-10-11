لبنان.. عشرات الضحايا في غارتين اسرائيليتين على بيروت

قتل 22 شخصا وأصيب أكثر من مئة آخرين على الأقل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة غير نهائية، جراء غارتين إسرائيليتين طالتا، مساء أمس، حيّين سكنيّين مكتظين في قلب بيروت وتسببتا بدمار واسع، بينما اتهمت قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مقرها ما أدى لإصابة اثنين من عناصرها، ما أثار ردود فعل دولية مندّدة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان "شنّ العدو الإسرائيلي غارة في بيروت، استهدفت مبنى بالقرب من مجمّع خاتم الأنبياء في النويري، إضافة إلى غارة أخرى في منطقة رأس النبع بالقرب من مبنى العاملية".

ووقعت الغارة في منطقتين سكنيّتين مكتظّتين. وتصاعد عمودين كثيفين من الدخّان بين مبانٍ في المنطقة، بينما انهار مبنيان على الأقل بشكل كامل واندلع حريق.

وأكد مسؤول أمني لبناني أن الغارتين استهدفتا مسؤولا في حزب الله.

وقصف الخميس هو الثالث الذي يطال قلب بيروت منذ بدء التصعيد الحاد بين إسرائيل وحزب الله في 23 سبتمبر.