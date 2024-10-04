رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال اتصال هاتفي، مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية .. العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ضوء نتائج الزيارة التاريخية الأخيرة التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة للولايات المتحدة.

ورحب الجانبان في هذا السياق بتسمية دولة الإمارات شريكاً دفاعياً رئيسياً للولايات المتحدة.

وناقش الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي - عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط خاصة الوضع في غزة ولبنان وضرورة العمل على التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة ومنع تصاعد الصراع فيها إلى جانب مواصلة تكثيف المساعدات الإغاثية الإنسانية العاجلة إلى غزة ولبنان والسودان.