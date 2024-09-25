15 قتيلاً على الأقل بغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان

قُتل 15 شخصاً، على الأقل، اليوم، في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، كما أفادت وزارة الصحة، في وقتٍ أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ غارات «موسعة» على مناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وقالت الوزارة، في حصيلة أولية، إن «غارة العدو الإسرائيلي، اليوم، على بلدة المعيصرة في كسروان»، التي تقع على بُعد نحو 30 كيلومتراً، شمال بيروت، أدت إلى «استشهاد ثلاثة أشخاص، وإصابة تسعة بجروح».

وأعلنت الوزارة، في بيان آخر، أن «غارة العدو الإسرائيلي، اليوم، على بلدة جون قضاء الشوف» في جنوب بيروت، «أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد أربعة أشخاص، وإصابة سبعة بجروح»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدّت غارات على بلدات عين قانا وبنت جبيل وتبنين في جنوب لبنان إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، وفق الوزارة.

وكان مصدر أمني لبناني قد أكد، في وقت سابق، أن الغارة في المعيصرة استهدفت منزلاً.

وتستهدف غارات إسرائيلية عنيفة، منذ الاثنين، جنوب لبنان وشرقه، على خلفية الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أمس، أن الغارات الجوية، يوم الاثنين وحده، أسفرت عن مقتل 558 شخصاً، غالبيتهم من «العُزّل الآمنين»، وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة يومية للقتلى تُسجّل في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).