مصر والأردن يدعوان لوقف فوري للحرب في غزة

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضهما القاطع لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة، بهدف تهجير الفلسطينيين. كما شددا على ضرورة وقف الحرب فورا لإنقاذ قطاع غزة من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل الأردني، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وحذر الجانبان من خطورة استمرار الحرب في غزة واتساع الانتهاكات في الضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة، مع تأثيرات سلبية على شعوبها وعلى السلم والأمن الدوليين.