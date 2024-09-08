السيسي يؤكد على الدور الحيوي لمصر والسعودية في استقرار المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الدور الحيوي لكل من مصر والمملكة العربية السعودية في تعزيز استقرار المنطقة، خاصة في ظل التحديات الجسيمة والمتزايدة التي تواجه البلدين مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بينهما .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية

، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

من جانبه أكد وزير الداخلية السعودي، أهمية التعاون الوثيق بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية المتزايدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، مع التركيز على أهمية تكامل الجهود لمواجهة المخاطر التي تفرضها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.