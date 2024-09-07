زلزال بقوة 5.3 يضرب شرق تايوان

ضرب اليوم زلزال بقوة 5.3 درجة شرق تايوان.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن مركز الزلزال كان في البحر على عمق 15.1 كيلومتر وعلى بعد 16.4 كيلومتر إلى الشرق والجنوب الشرقي من مقاطعة هوالين.. ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أوإصابات جراء الزلزال.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الزلزال يعد الثالث من نوعه الذي تشهده تايوان اليوم بعدما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة بالقرب من مقاطعة هوالين فجر اليوم بالتوقيت المحلي لتايوان، أعقبه زلزال بقوة 3.3 درجة بالقرب من مقاطعة ييلان.

ومنذ أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مقاطعة هوالين في 3 أبريل الماضي ضربت المنطقة أكثر من 1000 هزة ارتدادية.