الداخلية المصرية تضبط شاباً انتحل شخصية وزير البترول

قضت محكمة الجنح الاقتصادية المصرية بتغريم المتهم بانتحال صفة وزير البترول 100 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب المتهم بانتحال صفة وزير البترول تعمد إزعاج الوزير، وجرى تحرير محضر ضده يحمل رقم 7943 لسنة 2024 والمقيد برقم 5644 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب بتهمة انتحال صفة وزير البترول عبر إنشاء حساب على منصة "فيسبوك" يحمل اسم وصورة وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.