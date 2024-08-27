زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر إقليم مالوكو شرقي إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، دون التسبب في حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي"، حسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيولوجيا في إندونيسيا.

وكانت الأرصاد الأندونيسية ذكرت في وقت سابق أن قوة الزلزال تبلغ 6.2 درجة. ولم ترد على الفور تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ولم تصدر الوكالة تحذيراً من تسونامي لأن الاهتزازات لم تكن قد تسببت في حدوث موجات عملاقة.

يشار إلى أن إندونيسيا، التي تعد دولة أرخبيلية، تقع في منطقة معرضة للزلازل تعرف بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، مما يجعلها عرضة للزلازل.