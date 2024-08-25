تعديل وزاري في الكويت

صدر في الكويت، اليوم ، مرسوم أميري يقضي بإجراء تعديل وزاري.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تضمن المرسوم في مادته الأولى تعديل تعيين كل من: عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة، وعمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات، ومحمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

وقضى المرسوم في مادته الثانية، تعيين خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعة، وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان، والدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالة، ونورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

ودعا المرسوم في مادته الثالثة رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ هذا المرسوم، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.