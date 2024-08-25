السيسي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحد من التصعيد في المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستجابة للجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين، مما يسهم في تعزيز مسار التهدئة والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الفريق أول "تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تناول التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للحد من التصعيد في المنطقة، محذراً من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكداً أهمية الحفاظ على استقرار وسيادة لبنان.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة وقف الحرب فوراً لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والصحية إلى القطاع كما دعا إلى تضافر الجهود الدولية لإطلاق مسار سياسي شامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين.