إدانة خليجية وإسلامية لقصف إسرائيل مدرسة "التابعين" بغزة

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للجريمة الإسرائيلية الجديدة باستهداف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما خلف العديد من الشهداء والمصابين.

وشدد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، على أن الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعتبر جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال، وتشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورا، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما أدان الأزهر الشريف بشدة القصف الوحشي الذي نفذته قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بغزة، خلال أداء النازحين لصلاة الفجر.

ووصف الأزهر، في بيان اليوم، هذا الهجوم بالغادر والإجرامي، مؤكدا أنه يعكس قسوة وهمجية الاحتلال في استهداف المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ.

وطالب الأزهر جميع أحرار العالم بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم، مشددا على أن التاريخ لن يرحم الصامتين والمتخاذلين أمام هذه الجرائم البشعة.

وفي الإطار نفسه، أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين".

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجريمة الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثِّل انتهاكا صارخا لكلِّ القوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.

وشدَّد فضيلته على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لوقف هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضع حد للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.