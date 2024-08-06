وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان سبل التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة

أكدت قطر والأردن، أن وقف الحرب على قطاع غزة يمثل الخطوة الأولى لنزع فتيل التوتر والتصعيد في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وتداعيات عملية اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية "طهران"، وسبل التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الوزيرين أكدا استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك بين البلدين لوقف الحرب ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.