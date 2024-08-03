روسيا تطور تقنيات جديدة تعزز قدرات أقمار الاتصالات

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير معدات إلكترونية جديدة، تساعد في تحسين أداء الأقمار الاصطناعية المخصصة لخدمات الاتصالات.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تمكن الخبراء في شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا من تطوير مصابيح موجية جديدة، تستخدم لتعزيز قوة الإشارة في أقمار Express-RV الروسية الواعدة".

وأضاف البيان: "المصابيح الموجية الجديدة عالية الكفاءة ستكون جزءا من المعدات التي سيتم استخدامها في أقمار الاتصالات الروسية الحديثة. هذه المصابيح تختلف عن سابقاتها بأبعادها الصغيرة ووزنها الخفيف، إذ يزن كل مصباح أقل من 1.2 كغ، وعمر خدمته الافتراضي يصل إلى 150 ألف ساعة".

وأشارت "روستيخ" إلى أن المصابيح الموجية هي أحد العناصر الرئيسية التي تستخدم في الأقمار الصناعية، وتزيد قوة إشارة الأقمار بمعدلات كبيرة جدا.

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن كوكبة أقمار Express-RV الروسية الجديدة ستضم 4 أقمار، ستعمل في مدارات بيضاوية حول الأرض، والعمر الافتراضي لعملها في الفضاء 10 سنوات تقريبا.